Збірна України здобула другу перемогу на домашньому ЧЄ з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Національна команда України із міні-футболу провела матч третього туру групової стадії чемпіонату Європи, що проходить у Києві, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
“Жовто-блакитна” команда під орудою Миколи Костенка розправилася із Бельгією, не давши супернику жодного разу вразити свої ворота — 3:0.
Авторами голів стали: Шайдюк на 13 хвилині, Пантелейчук на 23-й і Іванкевич на 37-й.
Варто відзначити, що після поразки на старті змагань Італії 3:6 та перемоги в наступному турі над Словаччиною 3:1, Україна з 6-ма очками займає другий щабель групи А. Лідирує Чорногорія (9), у Італії і Словаччини по 4 пункти.
Зауважимо, що на європейській першості проводять боротьбу 20 збірних, які виступають в 4-х групах. Лише по 2 кращі команди проб’ються до стаді 1/4 фіналу.