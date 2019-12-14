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Сборная Украины в шаге от медали завершила женскую эстафету КМ по биатлону

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. На заснеженной трассе в Хохфильцене женская сборная Украины провела эстафетную гонку второго этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.

“Желто-синия” сборная в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной завоевали 4 строчку. После передачи третьей эстафеты Украины проигрывала более 30 секунд по сравнению с 3 местом. Однако Елена Пидгрушная смогла наверстать упущенное и была близка к попаданию на подиум.

В итоге сборная Швейцарии обошла Украину на 5,1 с в борьбе за третье место. “Желто-синие” завершили выступление без штрафных кругов с 8 дополнительными патронами.

Отметим, победительницами стали норвежки, далее следуют россиянки и швейцарки.

Напомним, что Украина именно в таком составе оформила триумфальное выступление на Олимпийских играх в Сочи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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