Збірна України за крок до медалі завершила жіночу естафету КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На засніженій трасі в Хохфільцені жіноча збірна України провела естафетну гонку другого етапу Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.
“Жовто-блакитна” збірна у складі сестер Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної завоювали 4 рядок. Після передачі третьої естафети Україна програвала більше 30 секунд у порівнянні з 3 місцем. Однак Олена Підгрушна змогла надолужити згаяне і була близькою до потрапляння на подіум.
У підсумку збірна Швейцарії обійшла Україна на 5,1 с у боротьбі за третє місце. “Жовто-блакитні” завершили виступ без штрафних кіл із 8 додатковими патронами.
Зазначимо, переможницями стали норвежки, далі йдуть росіянки і швейцарки.
Нагадаємо, що Україна саме в такому складі оформила тріумфальний виступ на Олімпійських іграх у Сочі.