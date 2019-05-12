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Сборная Украины по пляжному футболу вошла в топ-5 отборочного турнира Всемирных игр

Киев  •  УНН

 • 8715 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Сборная Украины по пляжному футболу не смогла получить прямую путевку в финальную часть Всемирных пляжных игр, однако смогут пробиться туда через стыковой поединок с командой из Южной Америки, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Поражение сборной Украины в четвертьфинале европейской квалификации Всемирных пляжных игр не позволила “сине-желтым” получить прямую путевку в финал турнира в США. Однако в поединках за пятое-восьмое места они имели шанс побороться за последние пропуск от Европы. После победы над Португалией (5:3) последним барьером на пути к цели была сборная Беларуси.

Сегодня подопечные Евгения Вареницы это препятствие преодолели. В матче за пятое место отборочного турнира в Испании наша команда выиграла у белорусов — 5:2. Дублем в составе украинцев отличился Максим Войток, по мячу на свой счет записали Юрий Щерица, Дмитрий Войтенко и Олег Зборовский.

Добавим, что сборная Украины заняла пятое место в отборочном турнире Всемирных пляжных игр в Сан-Диего. Теперь ее путь в финал соревнований лежит через стыковой поединок с одной из команд Южной Америки. Соперник украинцев, место и время поединка определятся позже.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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