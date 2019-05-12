Збірна України з пляжного футболу увійшла до топ-5 відбірного турніру Всесвітніх ігор

Поразка збірної України у чвертьфіналі європейської кваліфікації Всесвітніх пляжних ігор не дозволила “синьо-жовтим” отримати пряму путівку до фіналу турніру у США. Однак у поєдинках за п’яте-восьме місця вони мали шанс поборотися за останню перепустку від Європи. Після перемоги над Португалією (5:3) останнім бар’єром на шляху до мети була збірна Білорусі.

Сьогодні підопічні Євгена Варениці цю перешкоду здолали. У матчі за п’яте місце відбірного турніру в Іспанії наша команда виграла в білорусів — 5:2. Дублем у складі українців відзначився Максим Войток, по м’ячу на свій рахунок записали Юрій Щериця, Дмитро Войтенко та Олег Зборовський.

Додамо, що збірна України посіла п’яте місце у відбірному турнірі Всесвітніх пляжних ігор у Сан-Дієго. Тепер її шлях до фіналу змагань лежить через стиковий поєдинок з однією з команд Південної Америки. Суперник українців, місце і час двобою визначаться пізніше.