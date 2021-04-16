Сборная Украины по футзалу завоевала путевку на Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Национальная сборная Украины по футзалу завоевала прямую путевку на Евро-2022, которое состоится в Нидерландах в период с 19 января по 6 февраля, информирует УНН со ссылкой на страницу президента УАФ Андрея Павелко в Facebook.
Детали
Завершилась игровая программа заключительного дня группового этапа Евро-2022. По его итогам был сформирован перечень всех команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах.
Подопечные Александра Косенко оказались среди шести лучших вторых команд в рамках группового этапа Евро-2022, что позволило им напрямую квалифицироваться в финальный раунд.
Кроме Украины путевки в финальный этап завоевали:
Хорватия, Россия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Италия, Португалия, Словения, Словакия, Польша, Финляндия, Грузия.
Стоит отметить, что в плей-офф последнюю путевку в финальную часть Евро-2022 разыграют национальные команды Беларуси и Сербии.
Напомним
Женский клуб “ЗХО-Тесла” стал триумфатором чемпионата Украины по футзалу.