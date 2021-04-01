Жіночий клуб "ЗХО-Тесла" став тріумфатором чемпіонату України з футзалу

Деталі

Перемогою у матчі п’ятого туру другого етапу Вищої ліги над “Багірою-ДЮСШ” підопічні Василя Сухомлинова — “ЗХО-Тесла”, зуміли заздалегідь забронювати за собою першу сходинку турнірної таблиці.

Впродовж групового та другого етапів харків’янки не втратили жодного очка, почергово здолавши кожного з суперників.

Відзначимо, що це перше чемпіонство в історії “ЗХО-Тесла”. У рамках заключного туру харківський клуб прийматиме “Університет Драгоманова”.

Що передувало цьому

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