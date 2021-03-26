СК “Дніпро-1” створив жіночу футбольну команду

Деталі

У відповідності до вимог атестації клубів Прем’єр-ліги СК “Дніпро-1” тепер має жіночу команду. Головним тренером команди буде Олена Кудзієва, яка зараз очолює жіночу збірну України U-15.

Окрім того, команда матиме амбіційні цілі — вихід до єврокубків.

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“Ми дуже раді, що є нагода відродити традиції жіночого футболу у місті — в нас були команди вищої ліги як у футзалі, так і у великому футболі. У наших планах не лише розвиток дорослої команди, а й дитячих груп, які складатимуть резерв. Будемо комплектувати команду здебільшого власними гравцями. Для цього беремо участь у таких турнірах серед дівчат і трьома віковими групами заявилися на чемпіонат України”, — відзначила Кудзієва.

Нагадаємо

УАФ оголосив про тримання курсу на створення жіночих футбольних команд у всіх клубах УПЛ. УАФ тримає курс на створення жіночих футбольних команд у всіх клубах УПЛ