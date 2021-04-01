Женский клуб "ЗХО-Тесла" стал триумфатором чемпионата Украины по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. За тур до окончания определился победитель женского чемпионата Украины по футзалу, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.
Детали
Победой в матче пятого тура второго этапа Высшей лиги над “Багира-ДЮСШ” подопечные Василия Сухомлинова — “ЗХО-Тесла”, сумели заранее забронировать за собой первую строчку турнирной таблицы.
В течение группового и второго этапов харьковчанки не потеряли ни одного очка, поочередно одолев каждого из соперников.
Отметим, что это первое чемпионство в истории “ЗХО-Тесла”. В рамках заключительного тура харьковский клуб примет “Университет Драгоманова”.
Что предшествовало этому
СК “Днепр-1” создал женскую футбольную команду.