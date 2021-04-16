Збірна України з футзалу завоювала путівку на Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Національна збірна України з футзалу завоювала пряму путівку на Євро-2022, яке відбудеться в Нідерландах в період з 19 січня по 6 лютого, інформує УНН з посиланням на сторінку президента УАФ Андрія Павелка у Facebook.
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Завершилася ігрова програма заключного дня групового етапу Євро-2022. За його підсумками було сформовано перелік усіх команд, які посіли перші й другі місця у своїх групах.
Підопічні Олександра Косенка опинилися серед шести найкращих других команд у рамках групового етапу Євро-2022, що дозволило їм напряму кваліфікуватися до фінального раунду.
Окрім України путівки до фінального етапу завоювали:
Хорватія, Росія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Італія, Португалія, Словенія, Словаччина, Польща, Фінляндія, Грузія.
Варто відзначити, що у плей-офф останню перепустку до фінальної частини Євро-2022 розіграють національні команди Білорусі та Сербії.
Нагадаємо
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