Збірна України з футзалу завоювала путівку на Євро-2022

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Завершилася ігрова програма заключного дня групового етапу Євро-2022. За його підсумками було сформовано перелік усіх команд, які посіли перші й другі місця у своїх групах.

Підопічні Олександра Косенка опинилися серед шести найкращих других команд у рамках групового етапу Євро-2022, що дозволило їм напряму кваліфікуватися до фінального раунду.

Окрім України путівки до фінального етапу завоювали:

Хорватія, Росія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Італія, Португалія, Словенія, Словаччина, Польща, Фінляндія, Грузія.

Варто відзначити, що у плей-офф останню перепустку до фінальної частини Євро-2022 розіграють національні команди Білорусі та Сербії.

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