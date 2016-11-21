Сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала "серебро" на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который состоялся в Орлеане (Франция), украинская команда в составе Елены Ворониной, Александры Мамонтовой, Ольги Жовнир и Елены Прокуды получила серебряную медаль, передает УНН со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.
В 1/8 финала украинский квартет стартовал с разгромной победы над саблистками из Китайского Тайбэя (45:30). Затем наши соотечественницы преодолели соперниц из Японии - 45:29.
На полуфинальной стадии украинки встретились с основным составом сборной Франции - 45:35 и только в финале уступили сборной Италии - 33:45.
Добавим, что "бронза" на счету сборной Венгрии.