Сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала "серебро" на этапе Кубка мира

В 1/8 финала украинский квартет стартовал с разгромной победы над саблистками из Китайского Тайбэя (45:30). Затем наши соотечественницы преодолели соперниц из Японии - 45:29.

На полуфинальной стадии украинки встретились с основным составом сборной Франции - 45:35 и только в финале уступили сборной Италии - 33:45.

Добавим, что "бронза" на счету сборной Венгрии.