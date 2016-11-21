Збірна України з фехтування на шаблях виборола “срібло” на етапі Кубка світу

В 1/8 фіналу український квартет стартував з розгромної перемоги над шаблістками з Китайського Тайбея (45:30). Потім наші співвітчизниці подолали суперниць з Японії — 45:29.

На півфінальній стадії українки зустрілися з основним складом збірної Франції — 45:35 й лише у фіналі поступилися збірній Італії — 33:45.

Додамо, що “бронза” на рахунку збірної Угорщини.