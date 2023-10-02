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Сборная Украины по дзюдо U-21 не будет участвовать в чемпионате мира в Португалии

Киев • УНН

 • 140431 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сборная Украины пропустит юношеский чемпионат мира по дзюдо в Португалии из-за допуска на турнир россиян в нейтральном статусе. Об этом сообщил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк, передает УНН.

Детали

Международная федерация дзюдо в последний момент допустила к мировым соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из них действующий военнослужащий, поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве.

Кошляк также отметил, что его позиция как Президента ФГУ, позиция Президиума национальной Федерации относительно таких решений IJF IJF - International Judo Federation остается неизменной, пока в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди.

Дополнение

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, которым допускает к международным турнирам молодежные сборные рф (до 17 лет). Однако комитет предусматривает, что на матчах не будет флага страны-агрессора, гимна, национальной игровой формы.

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