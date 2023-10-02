Збірна України з дзюдо U-21 не братиме участі у чемпіонаті світу у Португалії

Деталі

Міжнародна федерація дзюдо в останній момент допустила до світових змагань в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з них чинний військовослужбовець.Тож збірна України відмовилася від участі у світовій юніорській першості.

Кошляк також наголосив, що його позиція як Президента ФДУ, позиція Президії національної Федерації щодо таких рішень IJF IJF - International Judo Federation залишається незмінна, допоки в Україні триває війна і щодня гинуть люди.

Доповнення

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, яким допускає до міжнародних турнірів молодіжні збірні рф (до 17 років). Проте комітет передбачає, що на матчах не буде прапора країни-агресора, гімну, національної ігрової форми.