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Збірна України з дзюдо U-21 не братиме участі у чемпіонаті світу у Португалії

Київ • УНН

 • 140433 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Збірна України пропустить юнацький чемпіонат світу з дзюдо в Португалії через допуск на турнір росіян у нейтральному статусі. Про це повідомив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, передає УНН.

Деталі

Міжнародна федерація дзюдо в останній момент допустила до світових змагань в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з них чинний військовослужбовець.Тож збірна України відмовилася від участі у світовій юніорській першості.

Кошляк також наголосив, що його позиція як Президента ФДУ, позиція Президії національної Федерації щодо таких рішень IJF IJF - International Judo Federation залишається незмінна, допоки в Україні триває війна і щодня гинуть люди.

Доповнення

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, яким допускає до міжнародних турнірів молодіжні збірні рф (до 17 років). Проте комітет передбачає, що на матчах не буде прапора країни-агресора, гімну, національної ігрової форми.

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