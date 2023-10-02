Збірна України з дзюдо U-21 не братиме участі у чемпіонаті світу у Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Збірна України пропустить юнацький чемпіонат світу з дзюдо в Португалії через допуск на турнір росіян у нейтральному статусі. Про це повідомив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, передає УНН.
Деталі
Міжнародна федерація дзюдо в останній момент допустила до світових змагань в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з них чинний військовослужбовець.Тож збірна України відмовилася від участі у світовій юніорській першості.
Кошляк також наголосив, що його позиція як Президента ФДУ, позиція Президії національної Федерації щодо таких рішень IJF IJF - International Judo Federation залишається незмінна, допоки в Україні триває війна і щодня гинуть люди.
Доповнення
Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, яким допускає до міжнародних турнірів молодіжні збірні рф (до 17 років). Проте комітет передбачає, що на матчах не буде прапора країни-агресора, гімну, національної ігрової форми.