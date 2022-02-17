Сборная Украины вошла в топ-25 медального зачета Олимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Завершились выступления 12-надцатого соревновательного дня Олимпийских игр 2022 года, которые проходят в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на сайт Олимпиады.
Детали
Серебряная медаль Александра Абраменко позволила Украине войти в общий медальный зачет Олимпийских игр в Пекине. “Сине-желтые” вместе с Испанией разделяют 23 и 24 места.
Лидерство единолично захватила Норвегия — 28 наград (13 “золотых”, 7 “серебряных” и 8 “бронзовых”). С отставанием в восемь медалей на втором месте идет Германия. Тройку лидеров замыкает США-19 наград.
Стоит отметить, что в топ-10 рывок совершила сборная Китая, которая переместилась на четвертую строчку.
Контекст
Олимпийские игры-2022: определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира.