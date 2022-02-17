Збірна України увійшла до топ-25 медального заліку Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Завершилися виступи 12-надцятого змагального дня Олімпійських ігор 2022 року, що тривають у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на сайт Олімпіади.
Деталі
Срібна медаль Олександра Абраменка дозволила Україні увійти у загальний медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні. “Синьо-жовті” разом із Іспанією поділяють 23 і 24 місця.
Лідерство одноосібно захопила Норвегія — 28 нагород (13 “золотих”, 7 “срібних” та 8 “бронзових”). З відставанням у вісім медалей на другому місці йде Німеччина. Трійку лідерів замикає США — 19 нагород.
Варто зазначити, що в топ-10 ривок здійснила збірна Китаю, яка перемістилася на четвертий рядок.
Контекст
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