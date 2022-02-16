Олімпійські ігри-2022: визначилися чвертьфінальні пари хокейного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. За підсумками поєдинків плей-офф олімпійського хокейного турніру визначились усі чвертьфінальні пари, передає УНН з посиланням на сайт ОІ-2022.
Деталі
У першому поєдинку 1/8 фіналу Данія мінімально здолала Латвію — 3:2. В другому протистоянні словаки не відчули гідного опору збоку німців — 4:0.
Також Швейцарія обіграла Чехію 4:2, а Канада здолала супротив господарів змагань Китаю (7:2).
Чвертьфінальні пари виглядають наступним чином:
США — Словаччина
Швеція — Канада
Фінляндія — Швейцарія
ОКР — Данія.
Зауважимо, що переможець пари США — Словаччина виходить на переможця пари Швеція — Канада. А переможець пари Фінляндія — Швейцарія зіграє проти ДКР чи Данії.
Доповнення
Усі чвертьфінальні матчі відбудуться вже 16-го лютого.