Олимпийские игры-2022: определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По итогам поединков плей-офф олимпийского хоккейного турнира определились все четвертьфинальные пары, передает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.
Детали
В первом поединке 1/8 финала Дания минимально одолела Латвию — 3:2. Во втором противостоянии словаки не почувствовали достойного сопротивления со стороны немцев — 4:0.
Также Швейцария обыграла Чехию 4:2, а Канада одолела сопротивление хозяев соревнований Китая (7:2).
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
США — Словакия
Швеция — Канада
Финляндия — Швейцария
ОКР — Дания.
Заметим, что победитель пары США-Словакия выходит на победителя пары Швеция-Канада. А победитель пары Финляндия-Швейцария сыграет против ОКР или Дании.
Дополнение
Все четвертьфинальные матчи состоятся уже 16-го февраля.