Сборная Украины проведет спарринг с участником ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальная сборная Украины объявила имя еще одного противника в рамках тренировочного сбора, которым стала национальная команда Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Подопечные Андрея Шевченко начнут свой первый в 2018 году сбор в Харькове. 19 марта игроки, вызванные тренерским штабом проведут первое тренировочное занятие на стадионе "Металлист". 20 марта на этой же арене в 18:00 начнется открытая тренировка национальной команды, которой будет предшествовать пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко (начало - в 17:30).
После обеда 21 марта сборная возьмет курс из Харькова на испанскую Малагу. Оттуда украинцы преодолеют 60 км к испанской Марбелье. 23 марта на этой же арене, вмещающей 7300 зрителей, состоится международный товарищеский матч Украина - Саудовская Аравия (начало - в 19:30 по местному времени).
Отметим что на следующий день на клубной арене льежского "Стандард" состоится международный товарищеский матч Украина - Япония, после которого "сине-желтые" вылетят в Киев.
Заметим, что Саудовская Аравия выступит в финальной части ЧМ-2018 в одной группе с Россией.
Как сообщалось ранее, национальная команда Италии также проведет контрольный матч с Украиной.