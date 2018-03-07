Збірна України проведе спаринг із учасником ЧС-2018

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Національна збірна України оголосила ім'я ще одного супротивника в рамках тренувального збору, яким стала національна команда Саудівської Аравії, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть свій перший у 2018 році збір у Харкові. 19 березня гравці, викликані тренерським штабом проведуть перше тренувальне заняття на стадіоні "Металіст". 20 березня на цій же арені о 18:00 розпочнеться відкрите тренування національної команди, якому передуватиме прес-конференція головного тренера Андрія Шевченка (початок — о 17:30).

Після обіду 21 березня збірна візьме курс із Харкова на іспанську Малагу. Звідти українці подолають 60 км до іспанської Марбельї. 23 березня на цій же арені, що вміщує 7 300 глядачів, відбудеться міжнародний товариський матч Україна — Саудівська Аравія (початок — о 19:30 за місцевим часом).

Відзначимо що наступного дня на клубній арені льєзького "Стандарду" відбудеться міжнародний товариський матч Україна — Японія, після якого "синьо-жовті" вилетять до Києва.

Зауважимо, що Саудівська Аравія виступить у фінальній частині ЧС-2018 в одній групі із Росією.

Як повідомлялося раніше, національна команда Італії також проведе контрольний матч з Україною.

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