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Сборная Украины победила вице-чемпионов мира в отборе к ЧЕ по баскетболу 3х3

Сборная Украины победила вице-чемпионов мира в отборе к ЧЕ по баскетболу 3х3

Киев  •  УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Мужская сборная Украины по баскетболу 3×3 в составе Станислава Тимофеенко, Максима Закурдаева, Александра Кольченко и Дмитрия Липовцев провела два поединка отборочного цикла к чемпионату Европы по баскетболу 3×3, передает УНН.

Сначала “желто-голубые” уступили Швейцарии 15:18. Решающий стал рывок соперника на старте игры — 8:1.

Однако в следующем противостоянии с вице-чемпионами мира Нидерландами выигрыш праздновали наши игроки — 16:12.

Отметим, что все команды в квартете В, где выступает украинская сборная, после двух туров группового раунда имеют по одной победе, поэтому завтра команды, которые выигрывают свои матчи, гарантируют себе выход в плей-офф отбора.

Примечательно, что в другом квартете Словения и Чехия выиграли по две встречи и автоматически вышли в полуфинал квалификации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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