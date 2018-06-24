Збірна України перемогла віце-чемпіонів світу у відборі до ЧЄ з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Чоловіча збірна України з баскетболу 3×3 у складі Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва, Олександра Кольченка та Дмитра Липовцева провела два поєдинки відбіркового циклу до чемпіонату Європи з баскетболу 3×3, передає УНН.
Спочатку “жовто-блакитні” поступилися Швейцарії 15:18. Вирішальний став ривок суперника на старті гри — 8:1.
Проте у наступному протистоянні з віце-чемпіонами світу Нідерландами виграш святкували наші гравці — 16:12.
Відзначимо, що усі команди у квартеті В, де виступає українська збірна, після двох турів групового раунду мають по одній перемозі, тому завтра команди, які виграють свої матчі, гарантують собі вихід у плей-оф відбору.
Примітно, що в іншому квартеті Словенія та Чехія виграли по дві зустрічі і автоматично вийшли до півфіналу кваліфікації.