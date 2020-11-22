Сборная Украины объявила о кадровых изменениях перед матчами отбора на Евробаскет-2020

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 41100 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61533 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74302 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87364 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112147 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113985 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126120 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Мужская национальная сборная Украины отправится в Любляну, где начнет полноценную подготовку к матчам квалификации Евробаскета-2022 против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября). В составе “желто-синих” произошли изменения среди игроков, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Накануне отлета в составе команды произошли некоторые изменения: не помогут сборной три игрока столичного “Киев-Баскет” — Богдан Близнюк, Павел Крутоус и Владислав Коренюк, которые сдали положительные тесты на коронавирус. В течение недели игроки национальной сборной несколько раз проходили ПЦР-тестирование на COVID-19, и результаты других игроков сборной оказались отрицательными.

В состав команды добавились два игрока — форварды Артем Ковалев и Александр Беликов, которые представят “Киев-Баскет” и “Прометей” соответственно.

Как сообщал УНН, сначала в заявку украинской сборной попали 16 игроков.

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