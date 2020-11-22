Сборная Украины объявила о кадровых изменениях перед матчами отбора на Евробаскет-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Мужская национальная сборная Украины отправится в Любляну, где начнет полноценную подготовку к матчам квалификации Евробаскета-2022 против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября). В составе “желто-синих” произошли изменения среди игроков, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Накануне отлета в составе команды произошли некоторые изменения: не помогут сборной три игрока столичного “Киев-Баскет” — Богдан Близнюк, Павел Крутоус и Владислав Коренюк, которые сдали положительные тесты на коронавирус. В течение недели игроки национальной сборной несколько раз проходили ПЦР-тестирование на COVID-19, и результаты других игроков сборной оказались отрицательными.
В состав команды добавились два игрока — форварды Артем Ковалев и Александр Беликов, которые представят “Киев-Баскет” и “Прометей” соответственно.
Как сообщал УНН, сначала в заявку украинской сборной попали 16 игроков.