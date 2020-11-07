Баскетбольна збірна України оголосила заявку на матчі відбору на Євробаскет-2020

В рамках другого ігрового вікна збірна України 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада протистоятиме збірній Австрії.

До вашої уваги розширений склад національної збірної України на майбутні поєдинки:

Захисники:

Денис Лукашов (“Прометей”),

Віталій Зотов (“Хімік”),

Олександр Мішула (“Київ-Баскет”),

Анатолій Шундель (“Дніпро”),

Іссуф Санон (“Дніпро”),

Олександр Липовий (“Прометей”).

Форварди:

Богдан Близнюк (“Київ-Баскет”),

Павло Крутоус (“Київ-Баскет”),

Станіслав Тимофеєнко (“Дніпро”),

В’ячеслав Бобров (“Дніпро”),

Володимир Герун (“Унікаха”),

Сергій Павлов (“Київ-Баскет”).

Центрові:

Артем Пустовий (“Барселона”),

В’ячеслав Кравцов (“Дніпро”),

В’ячеслав Петров (“Прометей”),

Владислав Коренюк (“Київ-Баскет”).

Зазначаємо, що у зв’язку з епідеміологічною ситуацією до збірної виклик отримали 16 гравців, але у фінальний ростер, який поїде до Любляни, увійдуть 14 гравців.

Також додамо, команда Айнарса Багатскіса зіграє поєдинки відбору в словенській Любляні, де ФІБА організує спеціальний “бабл” для безпечного проведення матчів за умов пандемії коронавірусу.