Баскетбольна збірна України оголосила заявку на матчі відбору на Євробаскет-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Чоловіча національна збірна України оприлюднила заявку на два листопадові матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2021, який було перенесено на 2022 рік, передає УНН з посиланням на ФБУ.
В рамках другого ігрового вікна збірна України 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада протистоятиме збірній Австрії.
До вашої уваги розширений склад національної збірної України на майбутні поєдинки:
Захисники:
Денис Лукашов (“Прометей”),
Віталій Зотов (“Хімік”),
Олександр Мішула (“Київ-Баскет”),
Анатолій Шундель (“Дніпро”),
Іссуф Санон (“Дніпро”),
Олександр Липовий (“Прометей”).
Форварди:
Богдан Близнюк (“Київ-Баскет”),
Павло Крутоус (“Київ-Баскет”),
Станіслав Тимофеєнко (“Дніпро”),
В’ячеслав Бобров (“Дніпро”),
Володимир Герун (“Унікаха”),
Сергій Павлов (“Київ-Баскет”).
Центрові:
Артем Пустовий (“Барселона”),
В’ячеслав Кравцов (“Дніпро”),
В’ячеслав Петров (“Прометей”),
Владислав Коренюк (“Київ-Баскет”).
Зазначаємо, що у зв’язку з епідеміологічною ситуацією до збірної виклик отримали 16 гравців, але у фінальний ростер, який поїде до Любляни, увійдуть 14 гравців.
Також додамо, команда Айнарса Багатскіса зіграє поєдинки відбору в словенській Любляні, де ФІБА організує спеціальний “бабл” для безпечного проведення матчів за умов пандемії коронавірусу.