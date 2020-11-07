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Баскетбольна збірна України оголосила заявку на матчі відбору на Євробаскет-2020

Київ • УНН

 • 11279 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Чоловіча національна збірна України оприлюднила заявку на два листопадові матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2021, який було перенесено на 2022 рік, передає УНН з посиланням на ФБУ.

В рамках другого ігрового вікна збірна України 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада протистоятиме збірній Австрії.

До вашої уваги розширений склад національної збірної України на майбутні поєдинки:

Захисники:

Денис Лукашов (“Прометей”),
Віталій Зотов (“Хімік”),
Олександр Мішула (“Київ-Баскет”),
Анатолій Шундель (“Дніпро”),
Іссуф Санон (“Дніпро”),
Олександр Липовий (“Прометей”).

Форварди:

Богдан Близнюк (“Київ-Баскет”),
Павло Крутоус (“Київ-Баскет”),
Станіслав Тимофеєнко (“Дніпро”),
В’ячеслав Бобров (“Дніпро”),
Володимир Герун (“Унікаха”),
Сергій Павлов (“Київ-Баскет”).

Центрові:

Артем Пустовий (“Барселона”),
В’ячеслав Кравцов (“Дніпро”),
В’ячеслав Петров (“Прометей”),
Владислав Коренюк (“Київ-Баскет”).

Зазначаємо, що у зв’язку з епідеміологічною ситуацією до збірної виклик отримали 16 гравців, але у фінальний ростер, який поїде до Любляни, увійдуть 14 гравців.

Також додамо, команда Айнарса Багатскіса зіграє поєдинки відбору в словенській Любляні, де ФІБА організує спеціальний “бабл” для безпечного проведення матчів за умов пандемії коронавірусу.

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