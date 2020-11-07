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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22529 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70819 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82786 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93823 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113051 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114642 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Баскетбольная сборная Украины объявила заявку на матчи отбора на Евробаскет-2020

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 • 11275 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мужская национальная сборная Украины обнародовала заявку на два ноябрьских матча квалификации чемпионата Европы-2021, который был перенесен на 2022 год, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

В рамках второго игрового окна сборная Украине 28 ноября сыграет против команды Словении, а 30 ноября будет противостоять сборной Австрии.

Вашему вниманию расширенный состав национальной сборной Украины на будущие поединки:

Защитники:

Денис Лукашов (“Прометей”),
Виталий Зотов (“Химик”),
Александр Мишула (“Киев-Баскет”),
Анатолий Шундель (“Днепр”),
Иссуфу Санон (“Днепр”),
Александр Липовый (“Прометей”).

Нападающие:

Богдан Близнюк (“Киев-Баскет”),
Павел Крутоус (“Киев-Баскет”),
Станислав Тимофеенко (“Днепр”),
Вячеслав Бобров (“Днепр”),
Владимир Герун (“Уникаха”),
Сергей Павлов (“Киев-Баскет”).

Центровые:

Артем Пустовой (“Барселона”),
Вячеслав Кравцов (“Днепр”),
Вячеслав Петров (“Прометей”),
Владислав Коренюк (“Киев-Баскет”).

Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией в сборную вызов получили 16 игроков, но в финальный ростер, который поедет в Любляну, войдут 14 игроков.

Также добавим, команда Айнарс Багатскиса сыграет поединки отбора в словенской Любляне, где ФИБА организует специальный “бабл” для безопасного проведения матчей в условиях пандемии коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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