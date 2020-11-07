Баскетбольная сборная Украины объявила заявку на матчи отбора на Евробаскет-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мужская национальная сборная Украины обнародовала заявку на два ноябрьских матча квалификации чемпионата Европы-2021, который был перенесен на 2022 год, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
В рамках второго игрового окна сборная Украине 28 ноября сыграет против команды Словении, а 30 ноября будет противостоять сборной Австрии.
Вашему вниманию расширенный состав национальной сборной Украины на будущие поединки:
Защитники:
Денис Лукашов (“Прометей”),
Виталий Зотов (“Химик”),
Александр Мишула (“Киев-Баскет”),
Анатолий Шундель (“Днепр”),
Иссуфу Санон (“Днепр”),
Александр Липовый (“Прометей”).
Нападающие:
Богдан Близнюк (“Киев-Баскет”),
Павел Крутоус (“Киев-Баскет”),
Станислав Тимофеенко (“Днепр”),
Вячеслав Бобров (“Днепр”),
Владимир Герун (“Уникаха”),
Сергей Павлов (“Киев-Баскет”).
Центровые:
Артем Пустовой (“Барселона”),
Вячеслав Кравцов (“Днепр”),
Вячеслав Петров (“Прометей”),
Владислав Коренюк (“Киев-Баскет”).
Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией в сборную вызов получили 16 игроков, но в финальный ростер, который поедет в Любляну, войдут 14 игроков.
Также добавим, команда Айнарс Багатскиса сыграет поединки отбора в словенской Любляне, где ФИБА организует специальный “бабл” для безопасного проведения матчей в условиях пандемии коронавируса.