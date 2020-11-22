Збірна України оголосила про кадрові зміни перед матчами відбору на Євробаскет-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Чоловіча національна збірна України відправиться до Любляни, де розпочне повноцінну підготовку до матчів кваліфікації Євробаскета-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада). У стані “жовто-блакитних” відбулися зміни серед гравців, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Напередодні відльоту у складі команди відбулися певні зміни: не допоможуть збірній три гравці столичного “Київ-Баскета” — Богдан Близнюк, Павло Крутоус та Владислав Коренюк, які здали позитивні тести на коронавірус. Протягом тижня гравці національної збірної декілька разів проходили ПЛР-тестування на COVID-19, і результати інших гравців збірної виявились негативними.
До складу команди додалися два гравці — форварди Артем Ковальов та Олександр Беліков, які представлять “Київ-Баскет” та “Прометей” відповідно.
Як повідомляв УНН, спочатку до заявки української збірної потрапили 16 гравців.