Сборная Украины получила вторую победу на ЧМ по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Амстердаме стартовал третий соревновательный день групповой стадии чемпионата мира по баскетболу 3х3, передает корреспондент УНН.
Украинской мужской сборной в третьем туре противостояла Эстония. Благодаря двум дальним попаданием Сизова и Давыдюка "сине-желтые" захватили лидерство - 7:2. Однако эстонцы ответили своим рывком 5:0. Судьба поединка решалась на заключительных минутах. Победный мяч забросил в проходе Закурдаев, зато соперники не смогли реализовать свою попытку - 15:13 в пользу украинцев.
Таким образом, у подопечных Олега Юшкина в активе две победы при одном поражении, эстонцы имеют три фиаско в пассиве.
Добавим, что в решающей встрече за выход в полуфинал Украины сразится с Монголией, которая также имеет 2 выигрыша и одно поражение.