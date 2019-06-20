Збірна України одержала другу перемогу на ЧС з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Амстердамі стартував третій змагальний день групової стадії чемпіонату світу з баскетболу 3х3, передає кореспондент УНН.
Українській чоловічій збірній у третьому турі протистояла Естонія. Завдяки двом дальнім влучанням Сізова і Давидюка "синьо-жовті" захопили лідерство – 7:2. Однак естонці відповіли своїм ривком 5:0. Доля поєдинку вирішувалася на заключних хвилинах. Переможний м'яч закинув у проході Закурдаєв, натомість суперники не змогли реалізувати свою спробу – 15:13 на користь українців.
Таким чином, у підопічних Олега Юшкіна в активі дві перемоги при одній поразці, естонці мають три фіаско в пасиві.
Додамо, що у вирішальній зустрічі за вихід до півфіналу Україна змагатиметься з Монголією, яка також має 2 виграші і одну поразку.