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Збірна України одержала другу перемогу на ЧС з баскетболу 3х3

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. В Амстердамі стартував третій змагальний день групової стадії чемпіонату світу з баскетболу 3х3, передає кореспондент УНН.

Збірна України одержала другу перемогу на ЧС з баскетболу 3х3

Українській чоловічій збірній у третьому турі протистояла Естонія. Завдяки двом дальнім влучанням Сізова і Давидюка "синьо-жовті" захопили лідерство – 7:2. Однак естонці відповіли своїм ривком 5:0. Доля поєдинку вирішувалася на заключних хвилинах. Переможний м'яч закинув у проході Закурдаєв, натомість суперники не змогли реалізувати свою спробу – 15:13 на користь українців.

Таким чином, у підопічних Олега Юшкіна в активі дві перемоги при одній поразці, естонці мають три фіаско в пасиві.

Додамо, що у вирішальній зустрічі за вихід до півфіналу Україна змагатиметься з Монголією, яка також має 2 виграші і одну поразку.

Українські Національні Новини

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