Сборная Украины минимально проиграла Италии в квалификации Евро-2024

Детали

Проиграв в Милане, украинцы пропустили Италию вперед в турнирной таблице. Сразу у трех команд группы С — Италии, Украины и Северной Македонии — заложился паритет по очкам.

Следующий отборочный матч Украина проведет 14 октября против Северной Македонии. Место его проведения пока не объявляли.

Италию в тот же день ожидает встреча с аутсайдером группы Мальтой.

Для выхода в финальную часть Евро-2024 Украина должна занимать первое или второе место в группе С.

Квалификация Евро-2024. Групповой раунд

Италия — Украина 2:1

Голы: Фраттези, 12, 29 — Ярмоленко, 41

Группа С. Турнирная таблица



Англия — 13 очков (5 матчей), 16:2



Италия — 7 (4), 6:4



Украина — 7 (5), 6:7



Северная Македония — 7 (5), 7:12



Мальта — 0 (5), 1:11.



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Напомним

Защитник "киевского" Динамо Александр Тымчик не успел подготовиться к матчу с итальянцами, он досрочно покинул расположение национальной сборной.