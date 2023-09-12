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Сборная Украины минимально проиграла Италии в квалификации Евро-2024

Сборная Украины минимально проиграла Италии в квалификации Евро-2024

Киев • УНН

 • 450185 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сборная Украины по футболу проиграла Италии в квалификации Евро-2024 на выезде в Милане, минимально уступив со счетом 1:2, пишет Суспільне.Спорт, передает УНН.

Детали

Проиграв в Милане, украинцы пропустили Италию вперед в турнирной таблице. Сразу у трех команд группы С — Италии, Украины и Северной Македонии — заложился паритет по очкам.

Следующий отборочный матч Украина проведет 14 октября против Северной Македонии. Место его проведения пока не объявляли.

Италию в тот же день ожидает встреча с аутсайдером группы Мальтой.

Для выхода в финальную часть Евро-2024 Украина должна занимать первое или второе место в группе С.

Квалификация Евро-2024. Групповой раунд

Италия — Украина 2:1

Голы: Фраттези, 12, 29 — Ярмоленко, 41

Группа С. Турнирная таблица

  • Англия — 13 очков (5 матчей), 16:2
  • Италия — 7 (4), 6:4
  • Украина — 7 (5), 6:7
  • Северная Македония — 7 (5), 7:12
  • Мальта — 0 (5), 1:11.

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Напомним

Защитник "киевского" Динамо Александр Тымчик не успел подготовиться к матчу с итальянцами, он досрочно покинул расположение национальной сборной.

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