Сборная Украины минимально проиграла Италии в квалификации Евро-2024
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сборная Украины по футболу проиграла Италии в квалификации Евро-2024 на выезде в Милане, минимально уступив со счетом 1:2, пишет Суспільне.Спорт, передает УНН.
Детали
Проиграв в Милане, украинцы пропустили Италию вперед в турнирной таблице. Сразу у трех команд группы С — Италии, Украины и Северной Македонии — заложился паритет по очкам.
Следующий отборочный матч Украина проведет 14 октября против Северной Македонии. Место его проведения пока не объявляли.
Италию в тот же день ожидает встреча с аутсайдером группы Мальтой.
Для выхода в финальную часть Евро-2024 Украина должна занимать первое или второе место в группе С.
Квалификация Евро-2024. Групповой раунд
Италия — Украина 2:1
Голы: Фраттези, 12, 29 — Ярмоленко, 41
Группа С. Турнирная таблица
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- Англия — 13 очков (5 матчей), 16:2
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- Италия — 7 (4), 6:4
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- Украина — 7 (5), 6:7
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- Северная Македония — 7 (5), 7:12
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- Мальта — 0 (5), 1:11.
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Напомним
Защитник "киевского" Динамо Александр Тымчик не успел подготовиться к матчу с итальянцами, он досрочно покинул расположение национальной сборной.