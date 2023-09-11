Італія-Україна: ситуація в групі, хто фаворит букмекерів, де дивитися

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні збірна України з футболу зіграє черговий матч у рамках відбору на Євро-2024. Суперником наших футболістів стане збірна Італії, пише УНН.

Де грають, суддівська бригада, хто показує в Україні

Матч відбудеться у Мілані на стадіоні “Сан-Сіро”. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Його дасть головний арбітр з Іспанії Алехандро Ернандес.

Обслуговувати матч його допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях — Хосе Наранхо, Дієго Санчес Рохо, четвертий арбітр — Алехандро Муньїс Руїс.

Пряма трансляція матчу буде доступна на сервісі MEGOGO та на регіональних каналах “Суспільного”.

Ситуація в групі

9 вересня збірна України зіграла у нічию зі збірною Англії (1:1). З таким самим рахунком італійці під керівництвом нового головного тренера Лучано Спаллетті несподівано втратили два важливих очки у грі з Північною Македонією.

До фінальної частини Євро-2024 проходять по дві найкращі команди з кожної групи. Одна з путівок у групі “С” точно дістанеться збірній Англії, яка після 5 матчів з 13 очками впевнено посідає перше місце.

На другому місці збірна України з 7 очками після 4 матчів. На одну гру менше і 4 очки мають італійці. Може втрутитися у боротьбу за путівку на Євро-2024 і збірна Північної Македонії — 4 матчі, 4 очки.

Беззастережним аутсайдером групи є збірна Мальти, яка після 4 ігор немає жодного залікового балу.

Хто фаворит букмекерів

У сьогоднішній грі букмекери віддають перевагу збірній Італії. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом — 1,52, на нічию — 4,35, на перемогу України — 7,30.

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