Италия-Украина: ситуация в группе, кто фаворит букмекеров, где смотреть

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня сборная Украины по футболу сыграет очередной матч в рамках отбора на Евро-2024. Соперником наших футболистов станет сборная Италии, пишет УНН.

Где играют, судейская бригада, кто показывает в Украине

Матч состоится в Милане на стадионе “Сан-Сиро”. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Испании Алехандро Эрнандес.

Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях — Хосе Наранхо, Диего Санчес Рохо, четвертый арбитр — Алехандро Муньис Руис.

Прямая трансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO и на региональных каналах “Общественного”.

Ситуация в группе

9 сентября сборная Украины сыграла в ничью со сборной Англии (1:1). С таким же счетом итальянцы под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти неожиданно потеряли два важных очка в игре с Северной Македонией.

В финальную часть Евро-2024 проходят по две лучшие команды из каждой группы. Одна из путевок в группе “С” точно достанется сборной Англии, которая после 5 матчей с 13 очками уверенно занимает первое место.

На втором месте сборная Украины с 7 очками после 4 матчей. На одну игру меньше и 4 очка имеют итальянцы. Может вмешаться в борьбу за путевку на Евро-2024 и сборная Северной Македонии — 4 матча, 4 очка.

Безоговорочным аутсайдером группы является сборная Мальты, которая после 4 игр не имеет ни одного зачетного балла.

Кто фаворит букмекеров

В сегодняшней игре букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом — 1,52, на ничью — 4,35, на победу Украины — 7,30.

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