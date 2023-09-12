Збірна України мінімально програла Італії у кваліфікації Євро-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Збірна України з футболу програла Італії у кваліфікації Євро-2024 на виїзді у Мілані, мінімально поступившись з рахунком 1:2, пише Суспільне.Спорт, передає УНН.
Деталі
Програвши в Мілані, українці пропустили Італію вперед у турнірній таблиці. Одразу в трьох команд групи С — Італії, України й Північної Македонії — заклався паритет за очками.
Наступний відбірковий матч Україна проведе 14 жовтня проти Північної Македонії. Місце його проведення наразі не оголошували.
На Італію в той самий день очікує зустріч з аутсайдером групи Мальтою.
Для виходу до фінальної частини Євро-2024 Україна має посідати перше або друге місце в групі С.
Кваліфікація Євро-2024. Груповий раунд
Італія — Україна 2:1
Голи: Фраттезі, 12, 29 — Ярмоленко, 41
Група С. Турнірна таблиця
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- Англія — 13 очок (5 матчів), 16:2
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- Італія — 7 (4), 6:4
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- Україна — 7 (5), 6:7
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- Північна Македонія — 7 (5), 7:12
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- Мальта — 0 (5), 1:11.
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Нагадаємо
Захисник "київського" Динамо Олександр Тимчик не встиг підготуватися до матчу з італійцями, він достроково залишив розташування національної збірної.