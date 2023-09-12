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Збірна України мінімально програла Італії у кваліфікації Євро-2024

Збірна України мінімально програла Італії у кваліфікації Євро-2024

Київ • УНН

 • 450188 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Збірна України з футболу програла Італії у кваліфікації Євро-2024 на виїзді у Мілані, мінімально поступившись з рахунком 1:2, пише Суспільне.Спорт, передає УНН.

Деталі

Програвши в Мілані, українці пропустили Італію вперед у турнірній таблиці. Одразу в трьох команд групи С — Італії, України й Північної Македонії — заклався паритет за очками.

Наступний відбірковий матч Україна проведе 14 жовтня проти Північної Македонії. Місце його проведення наразі не оголошували.

На Італію в той самий день очікує зустріч з аутсайдером групи Мальтою.

Для виходу до фінальної частини Євро-2024 Україна має посідати перше або друге місце в групі С.

Кваліфікація Євро-2024. Груповий раунд

Італія — Україна 2:1

Голи: Фраттезі, 12, 29 — Ярмоленко, 41

Група С. Турнірна таблиця

  • Англія — 13 очок (5 матчів), 16:2
  • Італія — 7 (4), 6:4
  • Україна — 7 (5), 6:7
  • Північна Македонія — 7 (5), 7:12
  • Мальта — 0 (5), 1:11.

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Нагадаємо

Захисник "київського" Динамо Олександр Тимчик не встиг підготуватися до матчу з італійцями, він достроково залишив розташування національної збірної.

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