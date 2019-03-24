Сборная Украины осталась без одного из лидеров перед игрой с Люксембургом

В расположение прибыло 24 футболиста, ведь рецидив старой травмы приводящей мышцы бедра вычеркнул из числа потенциальных участников поединка Марлоса. Полузащитник продолжил авиапутешествие в Киев вместе с остальными членами делегации ФФУ и таким образом не сможет помочь команде в следующей встрече.

Отметим, что против португальцев Марлос провел на поле 66 минут и был заменен на Цыганкова.

Стоит добавить, что поединок отбора Евро-2020 Люксембург - Украина состоится 25 марта в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, украинские арбитры будут работать на отборочном матче Евро-2020.