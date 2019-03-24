Збірна України лишилася без одного з лідерів перед грою з Люксембургом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Збірна України здійснила переліт з Лісабона до Люксембурга на матч другого туру відбіркового циклу Євро-2020, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
У розташування прибуло 24 футболісти, адже рецидив старої травми привідного м'язу стегна викреслив із числа потенційних учасників поєдинку Марлоса. Півзахисник продовжив авіамандрівку до Києва разом із рештою членів делегації ФФУ і таким чином не зможе допомогти команді у наступній зустрічі.
Зазначимо, що проти португальців Марлос провів на полі 66 хвилин і був замінений на Циганкова.
Варто додати, що поєдинок відбору Євро-2020 Люксембург - Україна відбудеться 25 березня о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, українські арбітри працюватимуть на відбірковому матчі Євро-2020.