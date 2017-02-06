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Сборная Португалии станет соперником Украины в матче Кубка Дэвиса

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Определилась команда-соперница сборной Украины во встрече второго раунда Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, которой станет национальная команда Португалии, передает УНН со ссылкой на сайт btu.org.ua.

Сборная Португалии станет соперником Украины в матче Кубка Дэвиса

В первом круге португальцы в составе которых выступили Жоао Соуза и Гаштао Элиаш в сухую обыграли сборную Израиля (5: 0).

Отметим, что матчевая встреча состоится на территории Португалии с 7 по 9 апреля.

Напомним, что "сине-желтые" потерпели поражение в плей-офф Мировой группы в матче с японцами в сентябре 2016 года и по итогам сезона заперли двадцатку сильнейших в рейтинге наций.

Украинские Национальные Новости

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