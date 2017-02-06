Збірна Португалії стане суперником України у маті Кубка Девіса
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Визначилася команда-суперниця збірної України в зустрічі другого раунду Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса, якою стане національна команда Португалії передає УНН з посиланням на сайт btu.org.ua.
У першому колі португальці в складі яких виступили Жоао Соуза і Гаштао Еліаш в суху обіграли збірну Ізраїлю (5:0).
Зазначимо, що матчева зустріч відбудеться на території Португалії з 7 по 9 квітня.
Нагадаємо, що "синьо-жовті" зазнали поразки в плей-офф Світової групи в матчі з японцями у вересні 2016-го року і за підсумками сезону замкнули двадцятку найсильніших в рейтингу націй.