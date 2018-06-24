Сборная Польши проиграла колумбийцам и прощается с чемпионатом мира

Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Эрри Мина. На 70-й минуте отличился нападающий Радамель Фалькао, для которого этот гол стал 30-м за национальную команду. Третий гол на счету полузащитника Хуана Куадрадо (75-я минута). Две голевые передачи отдал полузащитник Родригес.

Сборные Колумбии и Польши встречались в шестой раз, но впервые на официальном турнире. Колумбийцы одержали четвертую победу, дважды выигрывали поляки. Для сборной Колумбии этот матч стал 20-м в чемпионатах мира.

Колумбийцы набрали три очка и поднялись на третье место в группе. Сборная Польши, которая не набрала ни одного очка в двух матчах, потеряла шансы на выход в плей-офф. Первое место в группе делят команды Сенегала и Японии (по 4 очка). В заключительном туре группового этапа 28 июня пройдут матчи Япония — Польша (Волгоград) и Сенегал — Колумбия (Самара).

Напомним, 22 июня в Калининграде прошел матч чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Швейцарии. Встреча заранее выглядела напряженной из-за политический подтекст: в составе швейцарской команды играют несколько косовских албанцев (Сербия не признает независимость Косово и страну считает своей частью). В итоге именно они во многом решили судьбу матча.