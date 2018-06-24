Збірна Польщі програла колумбійцям і прощається з чемпіонатом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Збірна Колумбії розгромила команду Польщі з рахунком 3:0 у матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу. Зустріч групи H, яка пройшла на “Казань-Арені” (Росія), відвідали 42 873 глядача, що стало рекордом відвідуваності стадіону, передає УНН з посиланням на ТАРС.
Рахунок у матчі на 40-й хвилині відкрив захисник збірної Колумбії Еррі Міна. На 70-й хвилині відзначився нападник Радамель Фалькао, для якого цей гол став 30-м за національну команду. Третій гол на рахунку півзахисника Хуана Куадрадо (75-я хвилина). Дві гольові передачі віддав півзахисник Хамес Родрігес.
Збірні Колумбії та Польщі зустрічалися в шостий раз, але вперше на офіційному турнірі. Колумбійці здобули четверту перемогу, двічі вигравали поляки. Для збірної Колумбії цей матч став 20-м на чемпіонатах світу.
Колумбійці набрали три очки і піднялися на третє місце в групі. Збірна Польщі, яка не набрала жодного очка в двох матчах, втратила шанси на вихід до плей-офф. Перше місце в групі ділять команди Сенегалу і Японії (по 4 очки). У заключному турі групового етапу 28 червня пройдуть матчі Японія — Польща (Волгоград) і Сенегал — Колумбія (Самара).
Нагадаємо, 22 червня в Калінінграді пройшов матч чемпіонату світу з футболу між збірними Сербії та Швейцарії. Зустріч заздалегідь виглядала напруженою через політичний підтекст: у складі швейцарської команди грають кілька косовських албанців (Сербія не визнає незалежність Косово і країну вважає своєю частиною). У підсумку саме вони багато в чому вирішили долю матчу.