Сборная Испании спаслась от поражения в игре с Германией на старте Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сборная Германии провела первую игру в Лиге наций нового сезона против Испании, которая стала центральной в игровом дне, сообщает корреспондент УНН.
В дебюте встречи, которая прошла на газоне “Мерседес-Бенц-Арены”, голкипер немцев Трапп выбежал из своей штрафной площадки и едва не стал антигероем эпизода, пропустив соперника с мячом себе за спину. Однако страж ворот сумел догнать испанца и в подкате спасти собственный коллектив. После этого несколько сейвов совершил Давид Де Хеа.
В начале второй 45-минутки немцы открыли счет. Новичок “Челси” Тимо Вернер обыграл в чужой штрафной двух защитников и пробил точно в сетку ворот.
Никлас Зюле был близок, чтобы удвоить преимущество на 78 минуте, однако на его попытку головой из-под перекладины среагировал Де Хеа. В компенсированное время Ферран Торрес забил мяч, но арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил Серхио Рамосом.
В дополнительное время новичок “Лидса” Родриго выиграл верховую борьбу и головой сбросил мяч в направлении ворот. Левый защитник Хосэ Гайя добавил его в сетку ворот — 1:1.
Добавим, что 6 сентября сборная Испании примет Украину, а Германия отправится в гости к Швейцарии.