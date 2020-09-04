Збірна Іспанії врятувалася від поразки у грі з Німеччиною на старті Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Збірна Німеччини провела першу гру в Лізі націй нового сезону проти Іспанії, яка стала центральною в ігровому дні, повідомляє кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі, яка пройшла на газоні “Мерседес-Бенц-Арени”, голкіпер німців Трапп вибіг з власного штрафного майданчику та ледь не став антигероєм епізоду, пропустивши суперника з м’ячем собі за спину. Однак страж воріт зумів наздогнати іспанця та у підкаті врятувати власний колектив. Після цього кілька сейвів здійснив Давід Де Хеа.
На початку другої 45-хвилинки німці відкрили рахунок. Новачок “Челсі” Тімо Вернер обіграв у чужій карній зоні двох оборонців та пробив точно у сітку воріт.
Ніклас Зюле був близьким аби подвоїти перевагу на 78 хвилині, проте на його спробу головою з-під поперечини зреагував Де Хеа. В компенсований час Ферран Торрес забив м’яч, але арбітр відмінив взяття воріт через порушення правил Серхіо Рамоса.
У додатковий час новачок “Лідса” Родріго виграв верхову боротьбу та головою скинув м’яч у напрямку воріт. Лівий захисник Хосе Гайя додав його у сітку воріт — 1:1.
Додамо, що 6 вересня збірна Іспанії прийматиме Україну, а Німеччина відправиться у гості до Швейцарії.