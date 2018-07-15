Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу

Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Счет в матче был открыт на 18-й минуте, после подачи французского нападающего Антуана Гризманна со штрафного мяч в свои ворота отправил нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич. На 28-й минуте счет сравнял хорватский полузащитник Иван Перишич. На 36-й минуте Гризманн вывел французов вперед, реализовав пенальти. Главный судья матча аргентинец Нестор Питана зафиксировал нарушение правил после попадания мяча в руку Перишичу, предварительно воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам.

На 59-й минуте отличился полузащитник сборной Франции Поль Погба. Его партнер по команде форвард Килиан Мбаппе увеличил преимущество французов до трех мячей на 65-й минуте. Спустя четыре минуты Манджукич отыграл один мяч.

Сборная Франции во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. Впервые французы стали чемпионами на домашнем турнире в 1998 году.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге прошел поединок за третье место 21-го в истории чемпионата мира по футболу. За медали Мундиаля соревновались сборные Англии и Бельгии, где победу одержала команда Бельгии.