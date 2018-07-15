Збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Збірна Франції з футболу здобула перемогу над командою Хорватії з рахунком 4: 2 у фіналі чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Зустріч пройшла в Москві на стадіоні "Лужники".
Рахунок в матчі був відкритий на 18-й хвилині, після подачі французького нападника Антуана Грізманн зі штрафного м'яч у свої ворота відправив нападник збірної Хорватії Маріо Манджукич. На 28-й хвилині рахунок зрівняв хорватський півзахисник Іван Перішич. На 36-й хвилині Грізманн вивів французів вперед, реалізувавши пенальті. Головний суддя матчу аргентинець Нестор Пітана зафіксував порушення правил після попадання м'яча в руку Перішичу, попередньо скориставшись системою Відеодопомога арбітрам.
На 59-й хвилині відзначився півзахисник збірної Франції Поль Погба. Його партнер по команді форвард Кіліан Мбаппе збільшив перевагу французів до трьох м'ячів на 65-й хвилині. Через чотири хвилини Манджукич відіграв один м'яч.
Збірна Франції вдруге в історії виграла чемпіонат світу. Вперше французи стали чемпіонами на домашньому турнірі в 1998 році.
Нагадаємо, раніше у Санкт-Петербурзі пройшов поєдинок за третє місце 21-го в історії чемпіонату світу з футболу. За медалі Мундіалю змагалися збірні Англії та Бельгії, де перемогу здобула команда Бельгії.