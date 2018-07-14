Бельгія вперше в історії виборола медалі чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Санкт-Петербурзі пройшов поєдинок за третє місце 21-го в історії чемпіонату світу з футболу. За медалі Мундіалю змагалися збірні Англії та Бельгії, передає кореспондент УНН.
Гол на початку зустрічі Тома Меньє дозволив бельгійцям захопити ініціативу на полі. Простріл з лівого флангу Шадлі супроводжувався влучанням захисника "Парі Сен-Жермен". У середині другого тайму один із гравців Бельгії врятував свій колектив, вибивши м'яч з лінії воріт після удару Еріка Даєра.
Бельгійці поставили крапку у грі в заключну 10-хвилинку. Де Брюйне передачею вивів Азара на побачення з Пікфордом, який був безсилим перед ударом атакуючого півзахисника – 2:0.
Додамо, що до цього моменту найкращим виступом збірної Бельгії в історії було четверте місце в 1986 році.
Нагадаємо, фінальне протистояння ЧС-2018 за участю хорватів і французів пройде 15-го липня о 18:00.