Бельгия впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Санкт-Петербурге прошел поединок за третье место 21-го в истории чемпионата мира по футболу. За медали Мундиаля соревновались сборные Англии и Бельгии, передает корреспондент УНН.
Гол в начале встречи Тома Менье позволил бельгийцам захватить инициативу на поле. Прострел с левого фланга Шадли сопровождался попаданием защитника "Пари Сен-Жермен". В середине второго тайма один из игроков Бельгии спас свой коллектив, выбив мяч с линии ворот после удара Эрика Дайера.
Бельгийцы поставили точку в игре в заключительную 10-минутку. Де Брюйне передачей вывел Азара на свидание с Пикфордом, который был бессилен перед ударом атакующего полузащитника - 2:0.
Добавим, что до этого момента лучшим выступлением сборной Бельгии в истории было четвертое место в 1986 году.
Напомним, финальное противостояние ЧМ-2018 с участием хорватов и французов пройдет 15-го июля в 18:00.