Вчитель фізкультури розсудить фінал ЧС-2018

43-річний Пітана за професією є учителем фізкультури. В рамках чемпіонату світу у Росії він працював на чотирьох матчах: матчі відкриття Росія — Саудівська Аравія, зустрічі групи F Мексика — Швеція, грі 1/8 фіналу між Хорватією і Данією, а також на чвертьфіналі Уругвай — Франція.

Зазначається, що Пітана є одним з найдосвідченіших арбітрів з Південної Америки. Він грав в футбол на юнацькому рівні. В якості арбітра обслуговував три матчі юнацького ЧС-2017 (U-17), а потім отримав призначення на ЧС-2014 в Бразилії, де відпрацював чотири матчі, включаючи чвертьфінал Франція — Німеччина.

Загалом аргентинець працює на міжнародному рівні з 2010 року. Він став другим арбітром з своєї країни, який взяв участь в двох чемпіонатах світу після Норберто Коересси (ЧС-1970, ЧС-1978). Він також другий аргентинський арбітр після Орасіо Елісондо (ЧС-2006), якому випала честь обслуговувати фінальний матч Мундіалю.

Додамо, що фінальне протистояння за участі хорватів і французів пройде 15-го липня о 18:00.