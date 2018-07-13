Учитель физкультуры рассудит финал ЧМ-2018

43-летний Питана по профессии является учителем физкультуры. В рамках чемпионата мира в России он работал на четырех матчах: матче открытия Россия — Саудовская Аравия, встречи группы F Мексика — Швеция, игре 1/8 финала между Хорватией и Данией, а также на четвертьфинале Уругвай — Франция.

Отмечается, что Питана является одним из самых опытных арбитров из Южной Америки. Он играл в футбол на юношеском уровне. В качестве арбитра обслуживал три матча юношеского ЧМ-2017 (U-17), а затем получил назначение на ЧМ-2014 в Бразилии, где отработал четыре матча, включая четвертьфинал Франция — Германия.

В общем аргентинец работает на международном уровне с 2010 года. Он стал вторым арбитром из своей страны, который принял участие в двух чемпионатах мира после Норберто Коерессы (ЧМ-1970, ЧМ-1978). Он также второй аргентинский арбитр после Орасио Элисондо (ЧМ-2006), которому выпала честь обслуживать финальный матч Мундиаля.

Добавим, что финальное противостояние с участием хорватов и французов пройдет 15-го июля в 18:00.