Собирала данные о силах и средствах ВСУ и рисовала карты-схемы: в Донецкой области задержали агента РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Донецкой области задержали агента РФ, которая передавала врагу данные о силах и средствах ВСУ. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
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“Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали участницу агентурной сети, действовавшей в интересах террористической организации "ДНР". Курировал деятельность агентов кадровый работник так называемой спецслужбы “МГБ ДНР” самопровозглашенной республики", — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что жительница Волновахского района была завербована в конце 2020 года знакомым, который перешел на сторону боевиков. Женщина согласилась выполнять преступные задания из-за идейных убеждений и материальной оплаты.
Куратором агента стал заместитель начальника отдела "контрразведки" боевиков, которые напрямую подконтрольны российским спецслужбам. Он является предателем, бывшим сотрудником одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находится в розыске за дезертирство.
Женщина получила задание собирать сведения о местах дислокации подразделений одной из отдельных механизированных бригад ВС Украины в районе линии разграничения вблизи села Гранитное. Имея образование топографа горной промышленности, злоумышленница профессионально отражала позиции украинских военных на картах-схемах местности.
Информацию она передавала куратору по электронным каналам связи. Данные по вооружению и военной технике ВСУ, которые она передавала, представляют угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.
Контрразведчики СБ Украины задержали агента на пункте пропуска “Новотроицкое”. Она ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карточку.
Во время личного досмотра, обысков мест проживания злоумышленницы и убежища в нежилом помещении правоохранители изъяли:
— мобильные телефоны и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности;
— карты-схемы позиций украинских военных.
Сейчас следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Продолжается досудебное следствие для установления и привлечения к уголовной ответственности других участников агентурной сети.
Напомним
За прошлый год Служба безопасности Украины задержала 24 агентов российских спецслужб, которые готовили диверсии.