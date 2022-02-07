Збирала дані про сили та засоби ЗСУ та малювала карти-схеми: на Донеччині затримали агентку РФ

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 67199 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 120376 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 123290 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 150657 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 155863 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 127976 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 141973 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169510 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180760 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216145 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 249050 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 337476 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 97172 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 74553 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 99670 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 337476 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 249050 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 322487 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 439207 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 688525 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 33637 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 99670 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 108470 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 145130 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 169466 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Збирала дані про сили та засоби ЗСУ та малювала карти-схеми: на Донеччині затримали агентку РФ

Збирала дані про сили та засоби ЗСУ та малювала карти-схеми: на Донеччині затримали агентку РФ

Київ • УНН

 • 31181 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Донеччині затримали агентку РФ, яка передавала ворогу дані про сили та засоби ЗСУ. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Цитата

“Контррозвідники Служби безпеки України затримали учасницю агентурної мережі, що діяла в інтересах терористичної організації „ДНР“. Курував діяльність агентів кадровий працівник так званої спецслужби „МДБ ДНР“ самопроголошеної республіки”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що мешканка Волноваського району була завербована наприкінці 2020 року знайомим, який перейшов на бік бойовиків. Жінка погодилась виконувати злочинні завдання через ідейні переконання та матеріальну оплату.

Куратором агентки став заступник начальника відділу “контррозвідки” бойовиків, які напряму підконтрольні російським спецслужбам. Він є зрадником, колишнім співробітником одного з українських силових відомств України, з 2014 року перебуває в розшуку за дезертирство.

Жінка отримала завдання збирати відомості про місця дислокації підрозділів однієї з окремих механізованих бригад ЗС України у районі лінії розмежування поблизу села Гранітне. Маючи освіту топографа гірничої промисловості, зловмисниця професійно відображала позиції українських військових на картах-схемах місцевості.

Інформацію вона передавала куратору електронними каналами зв’язку. Дані щодо озброєння та військової техніки ЗСУ, які вона передавала, становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України.

Контррозвідники СБ України затримали агентку на пункті пропуску “Новотроїцьке”. Вона їхала до куратора за новими інструкціями та грошима, які через конспірацію відмовлялась отримувати на банківську картку.

Під час особистого огляду, обшуків місць проживання зловмисниці та схованки у нежитловому приміщенні правоохоронці вилучили:
— мобільні телефони та ноутбук із доказами протиправної діяльності;
— карти-схеми позицій українських військових.

Наразі слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Триває досудове слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників агентурної мережі.

Нагадаємо

За минулий рік Служба Безпеки України затримала 24 агентів російських спецслужб, які готували диверсії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74