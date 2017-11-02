Сбор урожая уникального сорта киви стартовал на Закарпатье

Автором уникального сорта экзотического растения является житель Ужгорода Генрих Стратон, который еще в начале 1990-х годов вместе со своим отцом Валентином занялся селекцией киви. Двор же, который заплели лианы киви, находится почти в центре Ужгорода на одной из улиц частного сектора.

"Идея создания этого сорта появилась с появлением киви на прилавках наших магазинов в конце 80-х. Растение вызвало интерес, поэтому изучил биологию его происхождения. Поэтому стало понятно, что при определенной работе возможно вывести морозостойкий сорт киви, который будет расти у нас без всевозможного утепления. В конце 90-х мы уже имели растение, которое дало первый урожай киви, доказав свою жизнеспособность. Сейчас сорт является официально зарегистрированным, и он единственный зарегистрированный и запатентованный в Украине сорт морозостойкого киви", - рассказал УНН селекционер Генрих Стратон.

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История появления первого саженца, что дал плоды в Ужгороде, началась с огромного количества плодов киви, которые селекционеры покупали в магазинах, на рынках, за рубежом.

"Собирали из них семена и высаживали. Мы искали то семя, которое правильно мутировало бы и в нем возобновились бы выходные данные того естественного растения, с которого началось киви, то есть дикой актинидии. В итоге из тысяч семян мы то растение заметили. Это произошло в 1991-1992 годах. А убедились мы в успехе нашей работы, когда другие растения погибли, а необходимый саженец выжил. Он выращивался в естественной среде, без утепления, в морозы ..., поэтому приспособлен к нашему климату", - отметил автор сорта.

При оптимальных условиях саженец закарпатского киви дает урожай на третий год. Причинами того, что киви неплодоносящие, является отсутствие достаточного полива летом, засуха на поверхности почвы, использование удобрений с щелочной реакцией.

С 5 соток земли, где растут около 30 растений, Генрих Стратон ежегодно имеет урожай в 1-1,2 тонн ягод киви.

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"Для киви не существует урожайных или неурожайных лет. Это неприхотливое растение, которое у нас не нуждается в ядохимикатах. По сути, себестоимость киви у нас меньше себестоимости яблок. А от импортных ягод наш сорт, прежде всего, отличается экологичностью. Дело в том, что в Украине нет тех вредителей и субтропических болезней, которые уничтожают растение киви так, как, например, в Греции, Испания или Италии, где плантации обрабатывают химикатами. Я даже проводил эксперименты с "местными" садовыми вредителями, но, к счастью, киви их не интересует", - добавил Стратон.

Собранные урожаи попадают на полки супермаркетов, в виде гуманитарной помощи едут к военным в АТО, в детские дома.

"Много оставляем себе. С киви давим сок, делаем наливки, варенье, консервируем ягоды ... Киви хорошо сохраняется. Ягоды, которые сегодня собираем, будут лежать до конца весны 2018 года. В целом же, я не занимаюсь выращиванием киви для продажи урожая, я занимаюсь селекцией этого растения и выращиванием саженцев", - отмечает Стратон.

Сорт киви появился в Ужгороде, но авторы ориентировались на то, чтобы морозостойкий экзот приспособился в любом регионе Украины и выдерживал низкие температуры.

По словам Стратона, за 25 лет на его хозяйстве ни одна из лиан киви не была уничтожена морозом. Сейчас же киви сорта Карпат Стратона Валентайн растет далеко за пределами нашего государства - в странах Европы и даже в США.