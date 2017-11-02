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Збір врожаю унікального сорту ківі стартував на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Цими днями в Ужгороді почали збір врожаю єдиного зареєстрованого в Україні морозостійкого сорту ківі – Карпат Стратона Валентайн, передає кореспондент УНН.

Автором унікального сорту екзотичної рослини є ужгородець Генріх Стратон, який ще на початку 1990-х років разом зі своїм батьком Валентином зайнявся селекцією ківі. Подвір′я ж, яке заплели ліани ківі, знаходиться майже у центрі Ужгорода на одній з вулиць приватного сектору.

"Ідея створення цього сорту з′явилася із появою ківі на прилавках наших магазинів наприкінці 80-х. Рослина викликала цікавість, тому вивчив біологію її походження. Відтак стало зрозуміло, що при певній роботі можливо вивести морозостійкий сорт ківі, який буде рости у нас без усіляких утеплень. Наприкінці 90-х ми вже мали рослину, яка дала перший врожай ківі, довівши свою життєздатність. Наразі сорт є офіційно зареєстрованим, і він єдиний зареєстрований і запатентований в Україні сорт морозостійкого ківі", – розповів УНН селекціонер Генріх Стратон.

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Історія появи першого саджанця, що дав плоди в Ужгороді, почалася із величезної кількості плодів ківі, які селекціонери купували у магазинах, на ринках, за кордоном.

"Збирали з них насіння і висаджували. Ми шукали ту насінину, яка б правильно мутувала і в ній би повернулися вихідні дані тієї природньої рослини, з якої почалося ківі, тобто дикої актинідії. У підсумку з тисяч сіянців ми ту росину помітили. Це сталося у 1991-1992 роках. А переконалися ми в успіху нашої роботи, коли інші рослини загинули, а потрібний саджанець вижив. Він вирощувався у природньому середовищі, без утеплень, в морози…, саме тому пристосований до нашого клімату", – зазначив автор сорту.

За оптимальних умов саджанець закарпатського ківі дає врожай на третій рік. Причинами того, що ківі не плодоносить, є відсутність достатнього поливу влітку, посуха на поверхні ґрунту, використання добрив із лужною реакцією.

Із 5 соток землі, де ростуть близько 30 рослин, Генріх Стратон щороку має врожай у 1–1,2 тони ягід ківі.

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"Для ківі не існує врожайних або неврожайних років. Це невибаглива рослина, яка у нас не потребує отрутохімікатів. По суті, собівартість ківі у нас менша за собівартість яблук. А від імпортних ягід наш сорт, перш за все, відрізняється екологічністю. Справа у тому, що в Україні немає тих шкідників і субтропічних хвороб, які знищують рослину ківі так, як, наприклад у Греції, Іспанія чи Італії, де плантації обробляють хімікатами. Я навіть проводив експерименти з "місцевими" садовими шкідниками, але, на щастя, ківі їх не цікавить", – додав Стратон.

Зібрані врожаї потрапляють на полиці супермаркетів, у вигляді гуманітарної допомоги їдуть до військових в АТО, у дитячі будинки.

"Багато лишаємо собі. З ківі чавимо сік, робимо наливки, варення, консервуємо ягоди… Ківі добре зберігається. Ягоди, які сьогодні збираємо, лежатимуть до кінця весни 2018 року. Загалом же, я не займаюся вирощуванням ківі для продажу врожаю, я займаюся селекцією цієї рослини і вирощуванням саджанців", – зазначає Стратон.

Сорт ківі з′явився в Ужгороді, але автори орієнтувалися на те, аби морозостійкий екзот пристосувався у будь-якому регіоні України і витримував низькі температури.

За словами Стратона, за 25 років на його господарстві жодна з ліан ківі не була знищена морозом. Зараз же ківі сорту Карпат Стратона Валентайн росте далеко за межами нашої держави – у країнах Європи і навіть у США.

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